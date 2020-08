Molise: Calenda sollecita aumento budget per la non autosufficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della IV commissione del Consiglio regionale del Molise, Filomena Calenda, ha inviato una nota urgente indirizzata al presidente della giunta regionale, Donato Toma, e all'assessore alle Politiche sociali, al fine di incrementare il budget destinato all'Avviso per il Fondo per la non sutosufficienza (Fna) 2019 prima che questo venga pubblicato. "Nei mesi scorsi - ha spiegato Calenda - la IV commissione ha condotto un'indagine conoscitiva per individuare i bisogni dell'utenza beneficiaria e valutare la possibilità di modificare l'Avviso pubblico che, contestualmente, è stato sospeso. Inoltre, nella seduta consiliare dello scorso 5 agosto ho presentato un ordine del giorno, approvato dall'assise consiliare, con il quale si impegna la giunta regionale a porre in essere tutte le azioni necessarie, sia a livello regionale che nazionale, per individuare i fondi necessari a soddisfare il maggior numero di richieste possibili". Dall'indagine conoscitiva, infatti, sono emerse diverse problematiche, prima tra tutte l'esiguità delle risorse finanziarie (3.783.120,00 euro per l'annualità 2019); somma proveniente esclusivamente dallo stanziamento ministeriale che, seppur incrementata rispetto alle annualità precedenti, non consente di soddisfare tutte le richieste. Nel corso delle audizioni, inoltre, è emerso che la situazione è aggravata dall'assenza, ad oggi, del cofinanziamento regionale di 400 mila euro inizialmente previsto dalla deliberazione di giunta regionale del Molise n.79 del 6 marzo 2020 con cui è stato approvato il Programma regionale per la non autosufficienza Fna 2019-2021 e il relativo disciplinare Dunque, nonostante la deliberazione n.79 prevedesse un co-finanziamento regionale di 400 mila euro tale somma non è stata inserita nell'ultimo bilancio regionale. Un importo ridotto delle risorse che consentiranno presumibilmente di soddisfare meno della metà delle istanze prodotte dai cittadini disabili. (segue) (Gru)