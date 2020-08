Sanità: Aliberti (Noi campani), Asl ancora al servizio della vecchia politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è un caso che a pochi giorni prima dalla presentazione delle liste vengano assunti 60 infermieri. Il personale sanitario serve, ma non per fare voti a qualcuno". Così Bruno Aliberti, candidato di Noi campani con Mastella, è intervenuto sulle ultime assunzioni che secondo Aliberti il direttore generale dell'Asl intenderebbe effettuare. Il medico di Montoro ha chiesto trasparenza rispetto ai prossimi bandi: "Mi rivolgo al governatore affinché non si tratti dell'ennesima mossa per accontentare gli amici degli amici. L'Asl, piuttosto, si impegni a stare al fianco di chi durante l'emergenza ha dimostrato amore e professionalità nell'essere vicino a chi era colpito dal Covid". L'unica soddisfazione, ha fatto sapere Aliberti, è che finalmente venga preferito il personale sanitario a quello amministrativo. "Fino a questo momento - ha spiegato - la priorità per i vertici dell'Asl era stato assumere impiegati e non medici e barellieri, chissà per quale ragione, adesso finalmente, dopo mesi di appelli, si è capito che la priorità sono le corsie. È servito, purtroppo, il Covid a farcelo comprendere. Scendo in campo con De Luca anche per voltare pagina in questo senso e per fare in modo che l'Asl sia gestita da personale sanitario competente, concreto e che rispecchia in pieno la politica del fare di De Luca e non di qualche suo feudale, che lo appoggia solo per convenienza", ha concluso il candidato. (Ren)