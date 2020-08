Sardegna: notte di paura a Budoni per un grande incendio, evacuati 80 turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cento ettari di campagna, sughereti e macchia mediterranea andati in fumo, ma soprattutto tanta paura per un grande incendio che ha interessato Budoni, località turistica della costa nord-orientale della Sardegna. L'incendio è scoppiato verso le 22.30 di ieri nei pressi della statale 125 ed è aumentato d'intensità a causa del forte vento che soffiava minacciando la frazione di Tanaunella e i vicini villaggi turistici. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia, Nuoro e Siniscola, gli uomini del Corpo forestale, i volontari della Protezione civile e i barracelli, circa un centinaio di uomini. L'oscurità ha impedito l'intervento dei mezzi aerei. Alcune villette dei villaggi turistici di "Matt' e Peru" e "Sa Raiga", direttamente minacciate dalle fiamme, sono state evacuate dai Vigili del fuoco e circa un'ottantina di turisti sono stati sistemati nell'anfiteatro di Budoni. Chiusa anche la statale 125, con il traffico dirottato verso la statale 131. L'incendio è stato domato solo verso le quattro del mattino: alle prime luci dell'alba sul posto sono giunti un Canadair e due elicotteri per bonificare la zona. (Rin)