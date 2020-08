Coronavirus: altri 52 positivi fra il personale del "Billionaire"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquantadue casi di positività al coronavirus fra i dipendenti dell'esclusivo "Billionaire", il locale di Flavio Briatore a Porto Cervo. Li ha accertati il laboratorio di Microbiologia del Policlinico di Cagliari, una struttura che può processare fino a diecimila tamponi al giorno. I 52 contagiati si aggiungono agli undici già precedentemente individuati. Alcune delle persone positive, ma su questo non c'è ufficialità, avrebbero una carica virale di molto superiore alla media, un fatto che richiede misure ancora più stringenti per coloro che si trovano in isolamento. Il locale di Briatore è stato chiuso lo scorso 17 agosto in aperta polemica con l'ordinanza del sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. Chiusura anche per un altro dei locali esclusivi di Porto Cervo, il "Sottovento", nel quale è stato accertato un caso di contagio fra le persone dello staff. "Appresa la notizia di un caso di positività al Covid all'interno del nostro staff", si legge nella pagina Facebook del locale, "sentiamo il dovere di interrompere anticipatamente l'attività, convinti che la salute vada anteposta sempre e comunque all'interesse economico. Abbiamo fatto tutte quello che era nelle nostre possibilità per rispettare la legge, convertendo in ristorante il club più longevo di Porto Cervo e picchettandovi le spalle ogni sera per farvi indossare le mascherine (col rischio di diventare quasi noiosi). È stata un'estate difficile durante la quale rincorrere i continui cambiamenti delle regole è costato sacrifici spesso difficili da percepire dall'esterno. Crediamo di aver fatto il massimo anche a dispetto di chi, sul territorio, ha preferito continuare a raccogliere invece che pensare a seminare". Sempre a Porto Cervo, altri casi di positività, non confermati ufficialmente, alla discoteca "Sopravento" e al "Phi Beach" di Baja Sardinia, dove quattro persone si trovano in isolamento. (Rin)