Coronavirus: in Sardegna il Policlinico di Monserrato blocca l'accesso ai visitatori

- Policlinico di Monserrato off limits per coloro che vanno a visitare i pazienti nei reparti dell'ospedale. Lo si apprende da un comunicato della direzione sanitaria. "L'attuale situazione di emergenza con incremento di contagi su tutto il territorio regionale - si legge nella nota - costringe a rafforzare le misure di sicurezza all'interno del Policlinico. Per questo motivo, le visite ai degenti e l'accesso dei parenti alle piastre di degenza sono temporaneamente interrotti salvo specifiche e particolari deroghe valutate e autorizzate dai dirigenti medici del reparto di competenza". La disposizione verrà revocata quando "le condizioni del rischio nel territorio regionale lo permetteranno". (Rin)