Napoli: Saiello (M5s), lista esclusa a Marigliano per mero errore burocratico (2)

- "E di uomini se ne sente sempre l'assoluto bisogno - ha proseguito Saiello - soprattutto dopo i dei tentativi di attivare un canale di dialogo già a partire dal mese di gennaio scorso, tentativi fatti al rappresentante locale e caduti miseramente invano. Forse perché nel dietro le quinte era in serbo un'idea diversa che avrebbe dovuto portare su altre piste (liste civiche? apparentamenti vari?) e che, agli occhi dell'opinione pubblica, poteva essere recepita in modo benevolo solo andando a fare le pulci in casa propria, attaccando in maniera pretestuosa chi ha aiutato fin dall'inizio la rinascita di un movimento che era stato, colpevolmente, annullato negli ultimi anni. La nostra azione continuerà alla luce dell'attuale situazione politica mariglianese, un melting pot di persone e ideologie senza un minimo progetto comune per risollevare le sorti della nostra città, un insieme di liste che non possono, ad oggi, rappresentare una univoca idea progettuale che non lasci nella mente degli elettori il dubbio fondato di possibili, probabili fini privatistici e arrivistici da parte di personaggi che poco o nulla hanno da spartirsi. Il M5s Marigliano ribadisce, ovemai ce ne fosse la necessità e alla luce del deplorevole errore commesso, l'assoluta neutralità di fronte allo scenario politico che si è venuto a creare in vista delle prossime elezioni comunali. Il M5s a Marigliano rappresenta oggi una realtà che non è morta sotto l'onta di un errore burocratico. L'obiettivo è quello di assorbire le conseguenze, aggiungere esperienza al bagaglio di conoscenze e continuare, oggi più di ieri, a sostenere le battaglie che da sempre contraddistinguono il nostro credo politico. La nostra sede di via Isonzo rimane aperta e saremo attivi per la battaglia referendaria e le elezioni regionali", ha concluso Saiello. (Ren)