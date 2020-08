Sardegna: impiegava lavoratori in nero, maxi sanzione da Guardia finanza per rivendita elettrodomestici di Villasimius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una maxi-sanzione fino ad un massimo di oltre 86 mila euro è stata inflitta dai militari della Guardia di finanza ad una società operante nella vendita di elettrodomestici di Villasimius per aver impiegato due lavoratori "in nero", privi di qualsiasi copertura contrattuale. I baschi verdi della Tenenza di Muravera, comandati dal luogotenente Leonardo di Blasi, hanno individuato la società attraverso le informazioni acquisite nel corso del quotidiano controllo del territorio, successivamente approfondite mediate la consultazione delle banche dati in uso al Corpo. All'esito del controllo è emerso che la società, nel corso degli ultimi due anni, ha impiegato due lavoratori "in nero" per 800 giorni complessivi senza provvedere ad instaurare un formale del rapporto di lavoro, sia sotto il profilo contributivo che quello assicurativo. (segue) (Rin)