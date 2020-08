Droga: spaccio nel Napoletano, 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Napoli ha arrestato due soggetti per spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato un terzo. Nel'ambito di controlli nella Movida i militari del gruppo di Nola hanno fermato presso il casello autostradale di Napoli Est-San Vitaliano una macchina con a bordo 3 persone dirette in zona vesuviana. Nell'auto sono stati trovati 5 dosi di cocaina, 1 di marijuana, 15 di Mdma, 20 pasticche di Ecstasy e 15 di Crack. L'arresto è scattato per un un 47enne e un 39enne di Napoli, mentre il 46enne è stato denunciato a piede libero. (Ren)