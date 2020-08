Referendum: Amatruda, volgarità grillina non è spirito riformatore della costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il referendum costituzionale non andava abbinato alle elezioni regionali ed amministrative. L'auspicio, ora, è che giornali e tv possano dare maggiore spazio alle ragioni del No". Così il giornalista Gaetano Amatruda, fra gli ispiratori del comitato Libero ed Impertinente per il No in Campania. Amatruda ha aggiunto: "Sarebbe sufficiente aggiungere al titolo che viene usato 'Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', la dizione 'riduzione della rappresentanza democratica'. Perché questo è". Quindi ha concluso: "Far passare la volgarità grillina per spirito costituente e riformatore è sacrilegio che non può passare. La finta riforma nasce solo per delegittimare politica e istituzioni e per dare ossigeno al Movimento Cinque stelle". (Ren)