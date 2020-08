Regionali: Ciarambino e ministro Costa domani in Cilento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doppio appuntamento domani in Cilento per la candidata del Movimento 5 Stelle in Regione Campania Valeria Ciarambino. Ore 12.30 appuntamento davanti all'ospedale di Agropoli, dove la candidata incontrerà cittadini e operatori sanitari per illustrare i punti di programma per il potenziamento dell'offerta assistenziale nel Cilento. Previsto punto stampa. Ore 17.30 con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, appuntamento al Bahìa beach club, in via Scogliera, incontro con le comunità locali per illustrare il piano di rilancio dei parchi regionali e il programma di risanamento e bonifica dell'ambiente e della Terra dei Fuochi.(Ren)