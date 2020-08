© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio un 37enne di Napoli trovato in possesso di marijuana e cocaina. L'uomo, sbarcato dall'aliscafo proveniente da Napoli, è stato perquisito e trovato in possesso di 134 grammi di marijuana e 14 grammi di cocaina. Al momento è in carcere in attesa di giudizio.(Ren)