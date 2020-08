Coronavirus: Pais, Sardegna offesa e accusata di un fatto ignobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Sardegna offesa, contagiata e accusata di un fatto ignobile". Non usa mezzi termini il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, commentando la campagna denigratoria nei confronti dell'isola per i contagi da Covid-19 che si sono verificati, in modo particolare, nel nord della Sardegna, zona ad altissima densità turistica. "E' inaccettabile", spiega Pais, secondo cui "è evidente che è in atto una campagna denigratoria nei confronti della nostra terra volta dipingerla come focolaio d'Italia. E' una cosa di una gravità inaudita - conclude Pais -, è evidente che il Consiglio regionale debba difendere la reputazione della Sardegna dei Sardi dei tanti operatori turistici e fare luce su una vicenda opaca". (Rin)