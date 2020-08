Napoli: Coldiretti, riapre mercato Parco San Paolo di Fuorigrotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la breve pausa estiva, il mercato dei contadini più grande del Sud riapre le porte al Parco San Paolo di Fuorigrotta, Napolli. Lo ha annunciato Coldiretti Campania che, con la federazione provinciale di Napoli e Campagna Amica, promuove lo spazio coperto in via Guidetti 72, dove aziende agricole provenienti da tutta la regione possono promuovere direttamente i propri prodotti, valorizzando il cibo a km zero. Al mercato San Paolo di Campagna Amica, ha fatto sapere Coldiretti, è possibile trovare un’ampia rappresentanza delle produzioni agroalimentari di eccellenza: farina, pane, prodotti da forno e dolci, macelleria (bovina e suina), pesce fresco, mozzarella e ricotta di bufala campana, salumi di bufala, frutta, ortaggi, verdura di stagione, pollo, uova, latte fresco, conserve di pomodori, pasta con grano 100% italiano, salumi, legumi, formaggi freschi e stagionati, yogurt, prodotti dop e bio freschi e trasformati, miele, olio extravergine d'oliva, birra agricola, vini della campania (in bottiglia e alla spina), succhi di frutta senza conservanti, marmellate, derivati della canapa, fiori e piante, prodotti cosmetici a base di bava di lumaca. Fino al 15 settembre giorni e orari di apertura sono così stabiliti: mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle ore 9 alle ore 14. (Ren)