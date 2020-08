Migranti: Meloni, al fianco di siciliani, blocco navale subito per fermare sbarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, interviene nel dibattito scaturito dalla decisione del presidente della regione Sicilia e su Facebook scrive: "La sinistra, indignata per le parole di Nello Musumeci per la chiusura degli hotspot, arriva all'attacco gratuito nei confronti del governatore della Sicilia con diversi esponenti che ne chiedono addirittura le dimissioni. Noi siamo al fianco dei cittadini siciliani, lasciati dal governo in balia dell'immigrazione senza regole in una fase già molto delicata. Se i vari esponenti del governo pentapiddino non sono in grado di difendere i confini italiani dall'immigrazione incontrollata e illegale, siano loro ad andare a casa. Non c'è più tempo da perdere - ribadisce -: blocco navale subito per fermare gli sbarchi". (Rin)