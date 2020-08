Migranti: Gelmini (FI), Sicilia lasciata sola, governo mostri fatti non muscoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, sostiene che "se perfino alcune Organizzazioni non governative affermano che in Sicilia la situazione dei migranti è al collasso e che tutte le strutture e gli hot spot sono ben oltre la capienza, è evidente - sottolinea in una nota - che Musumeci ha ragione e il governo ha torto. La prova di forza muscolare ingaggiata dall'esecutivo sull'ordinanza della regione Sicilia, evidenzia soltanto l'incapacità cronica del governo di affrontare il problema e fermare gli sbarchi. Servono fatti concreti a tutela della salute di tutti: la Sicilia non può essere lasciata sola". (Com)