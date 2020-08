Campania: domani e mercoledì tour di Matteo Salvini nel Salernitano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il leader della Lega Matteo Salvini sarà in visita a Salerno questa settimana per incontrare tutti i simpatizzanti del partito". L'annuncio è arrivato in una nota del partito locale. Il tour di Salvini inizierà domani sera e durerà per tutta la giornata di mercoledì. Ecco gli appuntamenti: domani, alle ore 20 ci sarà la presentazione dei candidati alla Regione presso il Grand Hotel Salerno. Mercoledì alle ore 9.30 visita al centro Covid presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, quindi alle 10.30 presenzierà all'apertura della sede provinciale salernitana a piazza 24 maggio, alle 11 incontrerà i militanti al Gazebo di via Velia. Alle 12.30 arriverà a Cava de' Tirreni dove terrà un incontro pubblico in piazza Duomo, alle 16 sarà a Eboli per una visita al consorzio Terra Orti poi proseguirà verso Agropoli per un incontro pubblico al Lido Baia Trentova, infine alle 21 sarà a Sapri per un iIncontro pubblico Largo dei Trecento.(Ren)