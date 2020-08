Sardegna: esame sierologico per gli insegnanti, il sindacato dice no ai test dal medico di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di insegnanti delle scuole sarde che riprenderanno servizio il prossimo 1 settembre saranno sottoposti a test sierologici presso il medico di base come comunicato dal commissario per il Covid Domenico Arcuri. Un'ipotesi che non trova d'accordo i sindacati. Lo Snami indirizzerà i propri iscritti "ai laboratori di analisi accreditati e alle strutture dell'igiene pubblica". Lo scrive in una lettera ai vertici della sanità sarda il presidente regionale Domenico Salvago: "I test sierologici da sangue capillare - afferma - sono meno attendibili di quelli su siero che si possono effettuare in laboratorio e nel momento in cui il test risultasse positivo per infezione in atto o recente, il medico di medicina generale dovrebbe a sua volta rispettare la quarantena e quindi chiudere il proprio studio lasciando migliaia di pazienti senza assistenza. Inoltre - si legge ancora nella missiva - dovrebbero essere rintracciati i malati che quel giorno hanno avuto accesso, seppur per appuntamento e previa sanificazione, allo studio medico". (Rin)