Regionali: Meloni, da Puglia bando per finanziare strutture turistiche "Muslim friendly", Fd'I cancellerà questa idiozia

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, segnala che "la regione Puglia in mano alla sinistra pubblica un bando con il quale finanzia le strutture turistiche che tolgono i simboli cristiani, diventano 'Muslim friendly' e si rendono più accoglienti nei confronti dei musulmani. Tra le prescrizioni - prosegue la parlamentare su Facebook -, piscine separate tra uomini e donne (ma il genere sessuale non era stato abolito dalla sinistra?), babysitter e personale vestito in modo consono (niente minigonna, meglio il burqa), e una serie di altre regole imbarazzanti. Insomma, ora paghiamo pure con risorse pubbliche per farci islamizzare. Per fortuna - conclude Meloni - Fratelli d'Italia cancellerà questa idiozia tra poco, dopo che avremo cacciato la sinistra dal governo della regione Puglia". (Rin)