Campania: Errico (Lega), fondamentale ascoltare istanze e bisogni dei cittadini

- "Sarà di primaria importanza dare ascolto alle istanze della popolazione che rappresentano i bisogni, le problematiche connesse al galoppante disagio sociale e il senso di incertezza e insicurezza che si riscontra nella società campana, quest'ultimo legato a talune disfunzioni delle Istituzioni e all’accentuarsi dei contrasti, a volte nominalistico, tra le forze politiche". Lo ha detto il questore Pasquale Errico, candidatosi alla carica di consigliere regionale in Campania nelle liste della Lega a sostegno della candidatura di Stefano Caldoro a presidente: "Seguirò, quindi con vigile interesse tutte le problematiche connesse direttamente o indirettamente al mondo del lavoro e della produzione. E’ necessario che la Regione divenga lo strumento essenziale per l'attuazione del serio programma di una compagine di centro-destra pronta a governare con grandi capacità e notevole impegno un territorio difficile, in cui le aspettative e le esigenze di ogni singolo cittadino dovranno ricevere sempre la massima considerazione". (Ren)