Molise: "Creazione d’impresa", nascita di nuove attività imprenditoriali e opportunità per i disoccupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicato l’avviso "Creazione d’impresa" per supportare, attraverso servizi reali e servizi finanziari, la nascita di nuove imprese nel territorio molisano. La gestione operativa dello strumento è interamente affidata a Sviluppo Italia Molise. Lo riferisce una nota della regione Molise. "Creazione d’Impresa" - spiega la nota - è uno strumento pensato per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali quale possibile risposta alla richiesta di occupazione in Molise. Si tratta di un intervento che, oltre a mettere a disposizione risorse finanziarie a fondo perduto con una percentuale fino al 90 per cento, concede servizi di accompagnamento alla progettazione di impresa e di assistenza tecnica allo start-up cosi da ottimizzare l’utilizzo delle risorse, diffondere la cultura della progettualità, aiutare la crescita di tutto il territorio. Prevede specifiche riserve per le aree interne e per i lavoratori del bacino dell’area di crisi complessa. La dotazione finanziaria complessiva, derivante da risorse del Por Molise Fesr-Fse 2014/2020, Poc Molise 2014/2020, è pari a euro 3.948.040,00. (segue) (Com)