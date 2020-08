Campania: Borrelli (Verdi), grazie a giunta e Arpac per controlli su litorale domizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver ricevute le numerose segnalazioni ci siamo rivolti al vicepresidente della giunta regionale e assessore all'ambiente Fulvio Bonavitacola per mettere in moto le dovute indagini. Dalle analisi effettuate dalla'Arpac si evince che la contaminazione fecale è nei limiti di legge stabiliti". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Probabilmente, quindi, la colorazione delle acque, come capitato già altre volte, è dovuta ad una proliferazione di microalghe non tossiche per l'uomo. I bagnanti quindi possono essere rassicurati anche se dobbiamo attendere tutti i dati prima di esprimerci in tal senso. Ringraziamo Bonavitacola e l'Arpac per gli interventi tempestivi ma in ogni caso la situazione sul litorale domizio va monitorata costantemente". (Ren)