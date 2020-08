Regionali: Portas (Moderati), in Campania a sostegno di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presentata la lista dei Moderati e liberali in Campania, saremo presenti in tutte le province a sostegno del presidente De Luca". Lo ha affermato il leader dei Moderati Giacomo Portas. "Certi di portare un contributo al centro sinistra e a De Luca - ha proseguito - i Moderati per la prima volta sbarcano fuori dai confini piemontesi. Un grande grazie al segretario regione della Campania, Vincenzo Variale, per l’impegno e la passione”, ha concluso. (Ren)