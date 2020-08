Coronavirus: su isola Capri via al progetto di contract tracing con hub e app Immuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le giunte dei Comuni di Capri ed Anacapri hanno approvato, con due specifiche delibere, il progetto “Isola di Capri e Immuni”, che, come si legge in una nota "rappresenterà un nuovo strumento di difesa dall’emergenza Covid-19". Il progetto è "nato da una sollecitazione lanciata dalla delegazione isolana dell’unione nazionale consumatori, e in seguito promosso dalle amministrazioni di Anacapri e Capri sotto la supervisione diStefano Denicolai, professore di “Innovation Management” presso il Dipartimento di “Business and Management” dell’Università di Pavia, nonché membro della Covid-19 Task Force del Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il progetto si pone l’obiettivo di incentivare la conoscenza e la diffusione dell’app “Immuni” sul territorio isolano, aumentando così proporzionalmente l’efficacia e la portata delle azioni di mappatura e contenimento di eventuali futuri contagi". (segue) (Ren)