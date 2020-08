Coronavirus: Pisano, grazie a Capri, modello di tutela salute di cittadini e turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Isola di Capri sarà capofila nazionale nello sperimentare la lotta al Covid grazie ad hub diffusi e app Immuni. Ne dà notizia un comunicato dell'Isola che il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, commenta su Twitter. "L'Isola di Capri è un modello di tutela della salute di cittadini e turisti, di innovazione e di bellezza in tutto il mondo. Ringrazio i sindaci e le giunte di Capri e Anacapri e l'università di Pavia per il progetto legato all'app Immuni", scrive Pisano.(Rin)