Coronavirus: Molise, secondo giorno senza contagi, un guarito

- Secondo giorno senza contagi da coronavirus nella regione Molise e con l'incremento di 1 persona nelle fila dei guariti. A parte il ricovero del 48enne di Termoli rientrato dalla Sardegna tutto resta fermo al bollettino di ieri dopo i 104 tamponi processati da Asrem (l'Agenzia sanitaria regionale molisana) nelle ultime 24 ore. Scendono da 118 di ieri ai 113 di oggi i soggetti in isolamento. Da oggi sono 2 i ricoverati nel reparto di malattie infettive presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso, centro Covid regionale. Oltre all'anziana paziente di Sant'Elia a Pianisi, ricoverata da alcuni giorni dopo essere stata contagiata da familiari positivi provenienti da Lecco questa notte a causa dell'aggravarsi dei sintomi del coronavirus Asrem ha disposto il ricovero del 48enne termolese rientrato dalla Sardegna e risultato positivo giovedì scorso. I casi attualmente positivi scendono a 56. I cluster ora attivi in Regione sono 6. Ad oggi i comuni in Molise dove sussistono ancora soggetti attualmente positivi sono 8 su 136, a fronte dei 50 dove si è manifestato almeno un caso di contagio da Covid-19 durante l'emergenza sanitaria. (Gru)