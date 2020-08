Regionali: Caldoro, De Luca usa la pura a fini elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca non ha i poteri per chiudere i confini, vuole solo spaventare l'elettorato: usa la paura a fini elettorali". Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania. "Sa che con il voto di opinione, e il voto libero, i suoi 'galoppini' avranno un peso minore nelle urne - ha proseguito Caldoro - Genera paura perché non vuole una grande affluenza al voto. È un calcolo cinico, da vecchio comunista. Ma ha sbagliato i conti. I campani sono stanchi. Chiudiamo lui, è la soluzione migliore", ha concluso. (Ren)