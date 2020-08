Napoli: Adinolfi (Pdf), impegno valoriale a Mugnano al fianco di Ruggiero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della famiglia, ora che sono ufficiali le liste presentate per la competizione delle amministrative ha sottolineato il particolare impegno assunto dal suo movimento a Mugnano (Na): "Con Gennaro Ruggiero abbiamo raggiunto subito un importante livello di sintonia umana prima che politica e valoriale. Ho voluto mettere in campo a Mugnano i nostri dirigenti nazionali migliori a partire dal capolista Massimiliano Esposito che lo accompagnerà verso la corsa che sono sicuro sarà vincente alla carica di primo cittadino. Considero Mugnano un laboratorio politico valido a livello nazionale per la costruzione di una proposta di cambiamento che affonda le sue radici nella cultura cristiana, programmaticamente vicina ai bisogni della famiglia, sempre più calpestata e in difficoltà. Oltre ogni conformismo, oltre gli schematismi ideologici oggi al governo del Paese e anche della città di Mugnano, c'è la possibilità di una proposta valoriale alternativa. Il Popolo della famiglia con le altre liste della coalizione la incarna, il cambiamento possibile è nel voto al PdF e a Gennaro Ruggiero sindaco". (Ren)