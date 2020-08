Campania: Cammarano (M5s), fermiamo Fonderie Pisano, Regione non sia complice del disastro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un atto inaccettabile - ha sottolineato Cammarano - sulla pelle dei cittadini, realizzato nel buio delle stanze, pensando di passare inosservati a causa della gravissima emergenza che distoglieva lo sguardo della pubblica opinione. Il nostro ruolo, però, di sentinelle vigili al fianco del comitato, ha permesso di intraprendere il procedimento amministrativo a tutela dei cittadini avvelenati da anni di fumi inquinanti. Come M5s Campania esprimiamo la nostra gratitudine al Ministro Costa per la vicinanza e il sostegno alle nostre battaglie e alle istanze provenienti dal basso, dai territori, dopo essersi costituito già nel procedimento penale contro i Pisano. Già durante la presentazione delle liste M5s per le elezioni regionali il ministro ha denunciato 'il non aver fatto nulla' da parte dei vertici della Regione Campania per fermare questo eco-mostro. Saremo sempre al fianco del Comitato Salute e Vita nella denuncia "di abusi e di procedure illegittime, complici di una tragedia, un dramma che si consuma da decenni. A pagarne i danni i cittadini di Fratte e l'ambiente naturali, immettendo in atmosfera fumi non filtrati che, nel 2018, l'Arpac definì 'esiziali', ovvero mortali per i lavoratori e la popolazione. Noi non ci fermeremo fino alla dimostrazione di tutte le responsabilità. Anzi, alla Regione Campania chiediamo di costituirsi parte civile nel processo contro le Fonderie Pisano. I bisogni dei cittadini diventino priorità", ha concluso il consigliere campano. (Ren)