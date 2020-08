Coronavirus: su isola Capri via al progetto di contract tracing con hub e app Immuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, fanno sapere le amministrazioni locali, "sarà portato avanti tramite una chiamata pubblica finalizzata ad interpellare degli hub isolani spontaneamente interessati a partecipare alla promozione e alla diffusione dell’app “Immuni” tra i propri membri. Per “hub” si intendono infatticontesti limitati e relativamente piccoli, quali scuole, esercizi commerciali, circoli culturali, hotel e ristoranti, all’interno dei quali favorire l’adozione dell’app è relativamente più semplice ed immediato. Quelli che decideranno di rispondere e di partecipare al progetto saranno aiutati nel comunicare e spiegare esattamente cosa è “Immuni”, quale è il suo funzionamento e quale è la sua reale utilità, chiarendone nel contempo alcuni aspetti spesso fraintesi dagli utenti, in modo tale da sensibilizzarne e promuoverne l’adozione in maniera consapevole e libera da informazioni false e fuorvianti". (segue) (Ren)