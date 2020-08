Napoli: Laboccetta (Polo Sud), a distanza di due anni perdita Emiddio Novi è ancora straziante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Due anni fa, proprio oggi, Emiddio Novi terminava la sua esistenza terrena. Quella morte straziante, che ancor mi inquieta, mi strappava un amico vero. Per me era più di un fratello. Un giornalista di caratura nazionale, un formidabile analista politico, che, con il suo prezioso lavoro, fatto di studio, ricerca e passione, ha onorato per anni il parlamento italiano. Spesso mi trovo a rileggere il suo ultimo libro “La Riscossa Populista” Edizioni Controcorrente, mi rendo conto che Emiddio leggeva il futuro molto prima degli altri. In queste ore sono ancora più vicino alla Famiglia Novi con l'affetto di sempre, e con antica amicizia. Mi piace ricordare che insieme, alcuni anni fa, abbiamo voluto far nascere a Napoli il “Centro Studi Pietro Golia” in ricordo di uno straordinario animatore culturale, amico di entrambi“. Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud. (Ren)