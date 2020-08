Coronavirus: Pittalis (FI), Speranza faccia chiarezza, Sardegna non è Regione untrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, dichiara: "In questi ultimi giorni mi sembra che sia in atto una incredibile, e infondata, operazione di sciacallaggio contro la Sardegna, dipinta come Regione 'untrice' del coronavirus. I toni allarmistici utilizzati da molti esponenti politici, anche appartenenti alle istituzioni, e da numerosi organi dell'informazione - continua il parlamentare in una nota -, stanno creando un clima generalizzato di terrore verso la nostra isola. Una terra che dall'emergenza sanitaria, che pure ci ha colpito marginalmente per fortuna in termini di contagi, ha subito già fortissimi danni economici, e che certo non merita questo ulteriore danno d'immagine, anche alla luce delle tantissime misure adottate dalla Regione, fin dall'inizio e spesso a sue spese, per garantire la sicurezza di cittadini e viaggiatori". L'esponente di FI aggiunge: "Per fare chiarezza sulla reale situazione dei contagi e sulle misure che il governo intende adottare, ho depositato alla Camera un'interrogazione, affinché il ministro Speranza venga a far luce su queste vicende e a ripristinare la verità dei fatti: la Sardegna, in prima linea nel contrasto alla pandemia", conclude Pittalis, "non può essere vittima dell'isterismo, dell'ansia di fare notizia o della volontà di abbarbicarsi al potere di alcuno". (Com)