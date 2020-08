Campania: Cammarano (M5s), fermiamo Fonderie Pisano, Regione non sia complice del disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedono 'giustizia e verità' i comitati cittadini che da anni lottano contro le Fonderie Pisano". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Michele Cammarano. "La nostra battaglia a tutela della salute pubblica - ha proseguito - non si arresta, anzi, continua più forte di prima, attraverso azioni ed atti concreti, come quello del Ministro Sergio Costa, costituitosi, insieme al Ministero che rappresenta, parte civile nell'impugnazione della nuova Aia concessa ai Pisano dalla Regione Campania, che si discuterà innanzi al Tar di Salerno il prossimo 8 settembre. Il ministro Costa lo ha ribadito con forza lo scorso sabato 22 agosto ad Ascea, durante il dibattito pubblico al fianco dei candidati del M5S alla Regione Campania. Occasione in cui si è confrontato anche con il Comitato Salute e Vita, mantenendo fede agli impegni assunti con i cittadini della Valle dell'Irno contro l'inquinamento prodotto dalle Fonderie Pisano. Ancora una volta a difesa dell'ambiente dopo il colpo di mano assurdo, a cui i cittadini hanno dovuto assistere inermi, quando, in pieno lockdown, lo scorso 20 aprile, con un blitz in piena emergenza sanitaria, la Regione Campania ha rinnovato per 12 anni l'Autorizzazione Integrata Ambientale alle Fonderie Pisano. Un vero e proprio colpo di mano in un periodo in cui l'attenzione era rivolta alla gravissima condizione sanitaria in cui versava l'intero Paese". (segue) (Ren)