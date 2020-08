Migranti: Massafra (Cgil), Musumeci scarica su incolpevoli incapacità risolvere problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario confederale della Cgil nazionale, Giuseppe Massafra, osserva in una nota che "c’è qualcosa di peggio di una politica incapace di risolvere i problemi di cui ha la responsabilità di occuparsi, ed è la scelta di rifugiarsi, di fronte alle proprie mancanze, in una strumentalizzazione di comodo che punta il dito contro gli incolpevoli. E' un film che stiamo vedendo spesso da qualche anno a questa parte, - prosegue il dirigente sindacale - ma il cui copione riesce sempre a sorprendere. Come con l’ordinanza del governatore della Sicilia, Musumeci, con la quale si vuole scaricare sui migranti la responsabilità dell’aumento dei contagi in Sicilia". (segue) (Com)