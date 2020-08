Migranti: Massafra (Cgil), Musumeci scarica su incolpevoli incapacità risolvere problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un’ordinanza - aggiunge Massafra - illegittima, perché affronta questioni fuori dalla propria competenza, come ha giustamente rilevato il Viminale, ma anche inaccettabile perché dimostra la totale incapacità di gestire l’emergenza sanitaria. Infatti, invece di intervenire su controlli e sulle misure di contenimento, soprattutto per quel che riguarda i flussi turistici, ci si accanisce sui migranti, i quali sono tutti sottoposti alle procedure di accertamento sanitario e di contenimento all’interno degli hotspot. Semmai - sottolinea il segretario della Cgil - la questione è proprio come garantire condizioni di permanenza dignitose. E vorremmo ricordare al governatore della Sicilia, che la scelta di concentrare negli hotspot i migranti è il frutto dello sgretolamento delle forme di accoglienza diffusa dopo l’applicazione dei decreti sicurezza di matrice salviniana". (segue) (Com)