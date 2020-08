Coronavirus: su isola Capri via al progetto di contract tracing con hub e app Immuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque le amministrazioni di Capri ed Anacapri "promuovono questo progetto di concerto con il Ministero della salute, il Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e l’Unione Nazionale Consumatori Isola di Capri, nella convinzione che la diffusione di “Immuni” sulterritorio isolano garantirà un considerevole standard di sicurezza finalizzato a tutelare ancor meglio la salute pubblica di cittadini edospiti. Nello scaricare ed utilizzare “Immuni”, il messaggio di fondo è infatti il seguente: con un gesto semplicissimo e che non costanulla possiamo forse salvare delle vite e ridurre il rischio di cadere in un nuovo lockdown". (Ren)