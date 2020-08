Campania: De Luca, demenziale che test su personale scolastico siano volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una diretta social, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha detto: "Adesso dobbiamo prepararci a screening su personale scolastico. È impegno assunto da governo nazionale. E già qui rilevo due problemi: viene fatto su base volontaria, a me pare demenziale. I dipendenti pubblici devono avere il tesserino sanitario. Secondo problema: collaborazione medici famiglia: non tutte associazioni hanno aderito, il 30 percento dei medici non partecipa al programma nazionale. Dobbiamo prepararci come Regione Campania a fare noi lo screening a quella parte che non viene presa in carico. Noi avremo le nostre Asl impegnate da lunedì 24, sui siti troverete gli indirizzi a cui rivolgersi se il medico di famiglia non ha contattato il paziente. Questo per garantire che si facciano gli screening". (Ren)