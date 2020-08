© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dovremo fare questa campagna elettorale e voi cittadini dovrete assistere a quantità enorme di scemenze, tentativi di attivare iniziative giudiziare, diffamazioni, articoli falsi. Noi non ci faremo distrarre manco un minuto dalle due priorità: sicurezza sanitaria e lavoro per i nostri figli". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)