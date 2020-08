Campania: Lega, arrestare autori delle minacce a consigliere Zinzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gravissime le minacce alla Lega e al consigliere regionale Gianpiero Zinzi dai soliti odiatori dei centri sociali 'devi morire dissanguato tu e il tuo partito'. Queste le frasi adoperate in un video postato su Instagram a commento della vernice rossa gettata su di un manifesto elettorale della Lega. Non esistono giustificazioni per un gesto e un linguaggio così violento. A Gianpiero va tutta la nostra solidarietà. Noi non arretriamo di un millimetro. Auspichiamo che i colpevoli vengano individuati e arrestati. Per questi delinquenti, solo la galera. Con la Lega zero Centri sociali, più legalità". Lo ha dichiarato il segretario regionale della Lega in Campania, Nicola Molteni e il segretario provinciale di Caserta, Salvatore Mastroianni. (Ren)