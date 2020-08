Regionali: Laboccetta (Polo Sud), felice per Annarita Patriarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono proprio contento che alla fine l'ex sindaco di Gragnano, avvocato Annarita Patriarca l'abbia spuntata, entrando in lista per le regionali”. Lo ha dichiarato l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. “Conosco bene Annarita - ha proseguito il presidente di Polo Sud - Fa politica con passione e per passione. Merce rara di questi tempi. Mi auguro sinceramente che possa essere eletta nel Consiglio regionale della Campania. Sicuramente la Patriarca rappresenta nelle file di Forza Italia per Napoli e la sua provincia una grande risorsa. Posso soltanto rassicurare i tanti amici che la Patriarca è una donna libera e indipendente, e soprattutto non appartiene a nessuna componente e corrente di apparato. Suo padre, il compianto senatore Patriarca ha saputo trasmetterle i fondamentali della politica. Le auguro sempre maggiori successi”, ha concluso Laboccetta. (Ren)