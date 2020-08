Regionali: Zingaretti, Pd vera alternativa alle destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ultimo giorno per presentare candidature e liste. Il Pd c’è ovunque nelle Regioni e nei Comuni e combatte per la rinascita italiana. Il Pd, con gli alleati nei territori in tutte le Regioni, è la vera alternativa alle destre". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti. "Ora tutte e tutti in campo per far vincere il buon Governo. Noi in prima fila - conclude - contro nazionalisti e populisti perché il cambiamento non si declama, si pratica". (Rin)