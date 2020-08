Coronavirus: a Ploaghe, Macomer e La Maddalena le strutture per la quarantena in Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strutture di basso livello assistenziale a Ploaghe, nel sassarese, e Macomer, nel nuorese, ospiteranno i positivi asintomatici al Coronavirus in Sardegna. Saranno utilizzate anche per gestione dei pazienti negativizzati. Per i "contatti stretti" in assenza di tampone, per i quali è stata indicata dalla autorità sanitaria la necessità di un periodo di quarantena, è stato invece individuato l'ex-arsenale di La Maddalena, di proprietà regionale. E' quanto dispone una delibera approvata dalla giunta regionale. "Dalle recenti evidenze scientifiche - ha spiegato l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu - emerge che in alcuni pazienti già affetti da coronavirus, pur dopo la negatività al tampone di verifica e la scomparsa dei sintomi, permane per almeno due settimane la possibilità di contagio dei terzi nonché la possibilità di una riattivazione del virus nell'organismo dello stesso paziente". Le nuove strutture che si affiancano alle due unità regionali di dimissioni ospedaliere una per l'area Nord (Assl di Sassari, Olbia, Nuoro e Lanusei) ed una nell'area Sud (Assl di Cagliari, Oristano, Sanluri e Carbonia) e alle "Unità speciali di continuità assistenziale" (Usca) che garantiscono le cure a domicilio per pazienti affetti da coronavirus o per i casi non ancora accertati di positività. (Rin)