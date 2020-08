Regionali: Pionati, centrodestra va ricostruito in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora il centrodestra va riorganizzato anche perché si è depurato dagli opportunisti che sono andati tutti con De Luca". È l'appello che lancia al centrodestra il leader di Alleanza di centro, Francesco Pionati, presente alle regionali in Campania con proprie liste a sostegno di Stefano Caldoro. "Come Alleanza di centro - ha aggiunto Pionati - abbiamo dimostrato di stare in campo con nostre liste nonostante la situazione di grande difficoltà che vive il centrodestra in Campania. Ma è necessario ricostruire la coalizione al di là del risultato che si avrà, perché con De Luca abbiamo toccato il punto più basso, dal dopoguerra ad oggi, della politica". "In Campania - ha concluso Pionati - stanno emergendo tutte le promesse fatte e non mantenute da De Luca: dalla storiella che ha fermato il coronavirus, e dai dati che emergono non è così, al disastro della spesa dei fondi europei, dove per assenza di grandi progetti non è stato realizzato niente". (Ren)