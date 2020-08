Campania: M5s, frane in Costa d'Amalfi, inutilizzati fondi del Piano contro dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro il dissesto idrogeologico i fondi ci sono e il Ministero dell'Ambiente è pronto a fare tutto quanto è nelle sue competenze per farli arrivare in fretta, ma al momento la mancata comunicazione dei dati da parte della Regione Campania impedisce l'erogazione di finanziamenti già assegnati, frenando un piano che consentirebbe di avviare in Costa d'Amalfi lavori per quasi 15 milioni di euro". Lo ha fatto sapere la deputata Anna Bilotti, rendendo nota la risposta del ministro Sergio Costa a un'interrogazione in cui la parlamentare del Movimento 5 stelle ha chiesto conto delle risorse destinate alla Campania nell'ambito del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico. "La risposta del ministro – ha commentato la deputata – conferma quanto avevo rilevato all'indomani delle frane dello scorso dicembre. Dagli atti risulta che per la progettazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Amalfi è stata erogata nell'agosto del 2018 la prima quota di finanziamento (pari al 26 per cento del totale) ma da allora la Regione non ha ancora inserito nel sistema di monitoraggio i dati necessari per sbloccare la seconda tranche, cioè un ulteriore 47 per cento". (segue) (Ren)