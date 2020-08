Campania: Più Europa, il Pd a Pomigliano (Na) si ritira, da noi proposta antipopulista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Pomigliano d'Arco (Na) si gioca una doppia partita: quella dell'amministrazione di una importante città della Campania e centro industriale di primo piano del Mezzogiorno, ma anche la sfida liberal-democratica e riformatrice al pasticcio di potere Pd-M5S". Così in una nota Piercamillo Falasca, vicesegretario nazionale di Più Europa e Vincenzo Romano, candidato sindaco di Pomigliano d'Arco: "La rinuncia del Pd a giocare un ruolo di proposta e selezione di una classe dirigente adeguata danneggia in primis i cittadini. Quel che sta accadendo a Pomigliano rischia di essere l'emblema di quanto può accadere nel resto d'Italia: per questo, proprio a Pomigliano costruiamo un'alternativa coraggiosa rivolta a quanti chiedono invece una proposta politica anti-populista e orientata alla creazione di opportunità di lavoro e investimento, di trasparenza amministrativa, di miglioramento della qualità della vita". Dunque hanno concluso: "Con la lista Più Pomigliano, promossa da Più Europa insieme a tanti esponenti della società civile di Pomigliano, ci rivolgiamo dunque all'elettorato del buon senso, perché dia fiducia a una proposta di novità, competenza e buon senso, contro gli opposti estremismi leghisti e grillini".(Ren)