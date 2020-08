© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si appropria di una birra al supermercato ma non ha voluto pagarla spiegando di non avere soldi. E' accaduto a Salerno. Gli addetti dell'esercizio commerciale hanno chiamato gli agenti della polizia di Stato che hanno bloccato l'uomo, un 20enne di nazionalità nigeriana, che aveva tentato di aggredire poliziotti e commessi. E' stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. (Ren)