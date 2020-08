Sicurezza: Borrelli (Verdi), da parcheggiatori abusivi caparbietà criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda del parcheggiatore a Licola che è stato denunciato dimostra la caparbietà criminale di certi individui, che nonostante sanzioni e denunce non cessano di commettere atti illeciti e di delinquere". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: "Proprio per questo noi da tempo chiediamo che venga fatta una riforma delle normative e venga previsto l'arresto in certi casi, solo così si può creare un vero deterrente e contrastare in maniera davvero efficace questo fenomeno che sta letteralmente massacrando il nostro territorio portato illegalità, caos, disordini e anche paura, visto che molti cittadini vengono minacciati, e talvolta le minacce si trasformano in danni e violenze, se si rifiutano di pagare il pizzo per il parcheggio." (Ren)