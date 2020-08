© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per partire a fine settembre con la campagna di vaccinazioni anti-influenzali per evitare che si confondano i sintomi con quelli del Covid. Lavoriamo anche su altri obiettivi sanitari. All’ospedale di Vallo della Lucania tutte le autorizzazioni per procreazione assistita". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)