Campania: De Luca, se governiamo Covid ci sarà boom economico regionale

- "Nelle prossime settimane presenteremo nuove idee per la città di Napoli nel campo delle infrastrutture, della riqualificazione urbanistica, dell’ambiente. Stiamo procedendo così ovunque in Regione". Lo ha spiegato in una diretta social il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Stiamo lavorando su programma europeo 2021-27 a cominciare da nuovo piano di sviluppo rurale. Se completiamo l’operazione di sburocratizzazione con Genio Civile e se rimaniamo concentrati su grandi investimenti noi abbiamo oggi in Campania tutte le condizioni per un boom economico. Prima o poi ci sarà la ripartenza, dobbiamo solo stare attenti a governare l’epidemia fino al vaccino. Abbiamo le condizioni per dare lavoro a intera generazione di ragazzi". (Ren)