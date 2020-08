Campania: Passariello (FI), non mi candido, lascio spazio a rilancio partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un passo indietro per farne due avanti". Lo ha detto il consigliere regionale uscente Luciano Passariello comunicando la decisione non candidarsi, "in questo particolare momento politica", alle regionali. Passariello ha spiegato: "Sono stato consigliere comunale e, per ben tre legislature, consigliere regionale, e penso che lasciare spazio a candidature diverse contribuirà certamente a raggiungere il nostro vero obiettivo: rilanciare Forza Italia, battere De Luca, cosa possibilissima". Quindi ha aggiunto: "Naturalmente farò campagna elettorale come se fossi candidato in prima persona". Il coordinatore regionale De Siano ha spiegato: "Ringrazio l'amico Luciano per questa scelta generosa che contribuirà sicuramente alla causa. Il suo, va ricordato, è un ritorno alla casa madre, dove certamente saprà mettere a frutto la sua straordinaria esperienza politica e istituzionale". (Ren)