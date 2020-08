Campania: Schifone (Fd'I), a tre anni dal terremoto a Ischia non è stato fatto nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A distanza di tre anni dal terremoto che ha scosso la comunità di Casamicciola a Ischia, nulla è stato fatto. Nessuna risposta concreta ai 1800 sfollati che aspettano, ormai sfiduciati e disgustati dalla politica del 'red carpet' sulle macerie, la ricostruzione". Lo ha detto Marta Schifone, responsabile nazionale Professioni di Fratelli d'Italia e candidata al consiglio regionale della Campania. Schifone ha aggiunto: "Il centrosinistra ha dimostrato la propria incapacità, servono risolutezza e visione. Per questo noi di Fdi chiediamo che si proceda subito alla realizzazione di un piano per la ricostruzione. Nel frattempo, il minimo che si possa fare è garantire un indennizzo alle imprese che dal 21 agosto di tre anni fa, e quest'anno ancora di più a causa dell'emergenza Covid-19, faticano a far fronte a gravi danni economici. Bisogna agire in fretta, noi, non appena eletti alla guida della Regione, ci faremo carico dei ritardi accumulati dal centrosinistra per dimostrare ai cittadini che grazie al buon governo tutto è possibile".(Ren)